Jovem de 18 anos fica ferido em acidente entre uma carreta e um automóvel na BR-393

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2022, 15:49 horas

Barra do Piraí- Em uma colisão envolvendo um automóvel Ford Fusion e uma carreta na tarde desta quarta-feira, próximo ao Km 273 da rodovia 393, em Barra do Piraí, um jovem de 18 anos ficou ferido.

O jovem que estava como passageiro do automóvel, foi socorrido e encaminhado ao Hospital São João Batista.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da carreta e o motorista de 47 anos, que estava no veículo, nada sofreram e saíram ilesos do acidente.

De acordo com os agentes, com a acidente a carreta saiu da pista, e no momento o trânsito próximo ao local flui normalmente, mas apresentando um pouco de lentidão em virtude da sinalização.

No momento apenas a carreta ainda aguarda para ser retirada do local.