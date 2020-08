Jovem de Nova Iguaçu desaparece em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de agosto de 2020, 16:06 horas

Volta Redonda/Rio – Claysson Castinho do Nascimento, de 20 anos, está desaparecido desde domingo, dia 9. Ele, que mora com a família em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi visto saindo da casa da sogra, em uma área de posse, no bairro Monte Castelo, onde foi visitar o filho, no Dia dos Pais.

A família do jovem registrou o desaparecimento na 93ª DP (Volta Redonda).

Qualquer informação sobre o paradeiro de Claysson pode ser repassada para os números 197 (Disque Denúncia da 93ª DP) ou 190 da (PM).