Jovem e adolescente são flagrados com munições em Itatiaia

Itatiaia – Um jovem de 21 anos foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido com 63 munições de calibre 9mm, um rádio comunicador, uma balança de precisão e dois celulares. Ação foi realizada, nesta quarta-feira (9), por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar, na Estrada do Cazunga, no Jardim Lugano, em Itatiaia.

Segundo a PM, os agentes foram até o local após receberem denúncias de um ponto de tráfico de drogas. O jovem e o adolescente tentaram fugir por dentro de uma casa, mas foram alcançados pelos policiais. Uma mochila contendo o todo o material foi encontrada com o menor de idade.

A dupla foi levada junto do material para 99ª DP, onde a ocorrência foi registrada.