Jovem é apreendido com 44 trouxinhas de maconha em Itatiaia

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2020, 08:24 horas

Itatiaia – Um jovem, de 16 anos, foi apreendido por policiais militares do 37º Batalhão na noite dessa segunda-feira, dia 28, em Itatiaia, após ser flagrado com 44 trouxinhas de maconha. Ele foi encaminhado para a 99ª DP.

De acordo com a PM, dois jovens, de 17 e 18 anos, foram abordados na Rua Pinheiro, na Vila Pinheiro, durante patrulhamento e durante revista, nada de ilícito foi encontrado. Os policiais afirmam que o adolescente apreendido foi visto saindo de um imóvel e também foi abordado. Ele foi revistado na presença da mãe, onde 04 trouxinhas de maconha foram encontradas no quintal da propriedade. De acordo com os militares, o adolescente assumiu ser dono do material.

Após buscas no interior da residência, segundo a PM, uma sacola contendo mais 40 trouxinhas do mesmo material foi encontrada em cima de um guarda roupa. O adolescente foi autuado pelo fato análogo ao Art 33 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas), onde permanece apreendido. Os demais foram ouvidos e liberados.