Jovem é apreendido com drogas no bairro Aliança I, em Resende

Matéria publicada em 20 de junho de 2020, 10:09 horas

Resende – Um jovem, de 15 anos, foi apreendido por policiais do 37º Batalhão na sexta-feira (19), em Resende, por suspeita de tráfico de drogas. Segundo a PM, 63 pinos de cocaína, 23 tiras de maconha, 14 sacolés da mesma droga e material de endolação também foram apreendidos.

O suspeito foi abordado pelos agentes na Rua Dois, no bairro Aliança I, durante patrulhamento. De acordo com a PM, durante revista, seis pinos de cocaína e quatro sacolés de maconha foram encontrados com o rapaz; ao ser perguntado se haveria mais drogas em sua posse, o suspeito apontou aos agentes, uma área de mata, indicando onde o restante do material poderia ser encontrado.

O jovem e todo o material foram encaminhados até a 89ª DP (Resende).