Jovem é apreendido por suspeita de envolvimento com o tráfico no bairro Vila Brígida

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2020, 20:10 horas

Barra Mansa – No final da tarde deste domingo, dia 27, após denuncias de tráfico de drogas no bairro Vila Brígida, em Barra Mansa, agentes da Polícia Militar prenderam um jovem, de 18 anos, portando um revólver, munições, três sacolés de cocaína, 32 trouxinhas de maconha, três pedras de crack e um aparelho celular.

De acordo com os PMs, a denuncia informava que o jovem, de camisa cinza e boné azul, estaria traficando no escadão no final da rua. Durante a abordagem, o suspeito jogou as drogas no chão, mas em sua cintura foi encontrada a arma com as munições intactas.

Ainda segundo os agentes, o jovem teria assumido a pratica de venda de entorpecentes na localidade. A polícia informou anda que há a suspeita de que o jovem teria envolvimento no homicídio do Daniel, adolescente com deficiência mental na Vista Alegre, caso que houve grande repercussão na cidade.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados a 90ª DP, onde o caso foi registrado.