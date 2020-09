Matéria publicada em 14 de setembro de 2020, 16:10 horas

Barra do Piraí – Jenyffer Cristina Soares e Silva, aparentando 20 anos, foi assassinada a tiros, na noite de domingo, dia 13, em Barra do Piraí. O crime foi no bairro Cantão.

A vítima morreu no local. O crime será investigado por policiais do Setor de Homicídios da 88ª DP (Barra do Piraí), que ainda não identificaram o atirador e nem o motivo do crime.