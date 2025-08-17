Jovem é assassinado a tiros em Barra Mansa

Barra Mansa – Um jovem, de 20 anos, foi assassinado na madrugada deste domingo (17), em Barra Mansa. O homicídio oocrreu na rua B, no bairro Boa Vista III. Policiais militares do 28º BPM foram acionados e, ao chegarem no endereço da ocorrência, encontraram o rapaz já sem vida com marcas de tiros no peito e na coxa.

No local do crime, a perícia recolheu cinco estojos de calibre .380 e um telefone celular. A polícia está apurando se esse crime tem ligação com o assassinato ocorrido no último dia 12, no Nove de Abril, bairro onde o jovem de 20 anos morava.

De acordo com informações repassadas aos policiais, a vítima foi até o Boa Vista III acompanhado de uma pessoa não identificada. Segundo as denúncias, o rapaz estava discutindo com alguém quando foram ouvidos od disparos de arma de fogo.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Volta Redonda e o homicídio foi registrado na 90ª DP.