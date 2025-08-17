domingo, 17 agosto 2025
Fale conosco

Jovem é assassinado a tiros em Barra Mansa

Crime foi no bairro Boa Vista III. Quando socorro chegou ao local, vítima já estava sem vida

by Weylla dos Reis Gonçalves Chaves

Barra Mansa – Um jovem, de 20 anos, foi assassinado na madrugada deste domingo (17), em Barra Mansa. O homicídio oocrreu na rua B, no bairro Boa Vista III. Policiais militares do 28º BPM foram acionados e, ao chegarem no endereço da ocorrência, encontraram o rapaz já sem vida com marcas de tiros no peito e na coxa.

No local do crime, a perícia recolheu cinco estojos de calibre .380 e um telefone celular. A polícia está apurando se esse crime tem ligação com o assassinato ocorrido no último dia 12, no Nove de Abril, bairro onde o jovem de 20 anos morava.

De acordo com informações repassadas aos policiais, a vítima foi até o Boa Vista III acompanhado de uma pessoa não identificada. Segundo as denúncias, o rapaz estava discutindo com alguém quando foram ouvidos od disparos de arma de fogo.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Volta Redonda e o homicídio foi registrado na 90ª DP.

Você também pode gostar

MEP antecipa terceira edição do Pré-Vestibulinho Cidadão

Três suspeitos são presos com arma e drogas...

Floriano recebe a 2ª etapa do Circuito Rural...

Prefeitura de Volta Redonda visita IML de Três...

Parque da Saudade recebe encontro de artesãos nesta...

Sub-17 e Sub-15 do Voltaço empatam com o...

VR lança edital para projetos sobre os direitos...

Após dar entrada em hospital, homem baleado morre...

Em abordagem policial, ocupantes de carro fogem e...

Homem é baleado na perna no bairro Vila...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996