Jovem é assassinado a tiros no bairro Pilões, em Três Rios

Três Rios – Um homem de 22 anos foi morto a tiros na Rua Cecília Meireles, no bairro Pilões, em Três Rios, na madrugada desta segunda-feira (1). A Polícia Militar do 38º BPM foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída ao solo.
Segundo levantamentos preliminares, o homem era usuário de drogas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e a médica de plantão constatou o óbito.
O caso foi registrado na 108ª Delegacia de Polícia e será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do crime.