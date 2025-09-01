segunda-feira, 1 setembro 2025
Jovem é assassinado a tiros no bairro Pilões, em Três Rios

Polícia Militar atendeu ocorrência na madrugada desta segunda-feira (1)

by adrielly ribeiro

Três Rios – Um homem de 22 anos foi morto a tiros na Rua Cecília Meireles, no bairro Pilões, em Três Rios, na madrugada desta segunda-feira (1). A Polícia Militar do 38º BPM foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída ao solo.

Segundo levantamentos preliminares, o homem era usuário de drogas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e a médica de plantão constatou o óbito.

O caso foi registrado na 108ª Delegacia de Polícia e será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do crime.

