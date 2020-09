Matéria publicada em 24 de setembro de 2020, 19:39 horas

Angra dos Reis – Um jovem, de 24 anos, foi assassinado nesta quinta-feira, dia 24, em Angra dos Reis. Ele foi morto a tiros na Rua José Emílio, no bairro Verolme.

O crime foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis). No entanto, a polícia ainda não tem pista do criminoso e nem sabe o motivo do homicídio.