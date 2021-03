Jovem é assassinado em Angra dos Reis

Matéria publicada em 10 de março de 2021, 15:32 horas

Angra dos Reis – Um jovem, de 19 anos, foi morto a tiros na noite de terça-feira, dia 9, em Angra dos Reis. O crime foi no Morro do Martelo, no bairro Monsuaba.

Policiais militares, que estiveram no local do homicídio, tiveram dificuldades em conseguir testemunhas. O assassinato será investigado pelo delegado titular da 166ª DP (Angra dos Reis), Vilson de Almeida, que tenta descobrir o criminoso e motivo do crime.