Jovem é assassinado em Barra do Piraí

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 16:00 horas

Barra do Piraí – Foi identificado como Diogo Lorran dos Santos Martins das Chagas, de 24 anos, o jovem assassinado em Barra do Piraí. O corpo da vítima foi encontrado na Rua Doutor Mesquita, no bairro Santana, com marcas de tiros e tortura.

O crime está sendo investigado pelo delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Ney Loureiro, que tenta prender o criminoso e descobrir o motivo do homicídio.