Jovem é assassinado em Quatis 

Matéria publicada em 8 de novembro de 2021, 16:18 horas

Quatis – O delegado titular da 100ª DP (Porto Real), Marcelo Nunes Ribeiro, não descartou a hipótese de o assassinato de Emanuel Victor de Andrade Fernandes Machado, de 19 anos, estar relacionado com o tráfico de drogas. O crime foi em um acampamento, que abriga famílias conhecidas como “sem terra”, localizado próximo a Cachoeira do Afrânio, em Quatis.

Nunes não deu maiores informações, para não atrapalhar as investigações. Policiais encontraram no local do homicídio, o celular da vítima, que foi apreendido e será periciado.

A intensão do delegado é tentar encontrar provas que levem ao autor ou autores do assassinato.