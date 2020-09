Jovem é assassinado em Resende

Matéria publicada em 14 de setembro de 2020, 08:00 horas

Resende – Um jovem, de 18 anos, foi morto a tiros neste domingo, dia 13, em Resende. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado na Rua Albérico Luciano Barbosa, no bairro Cabral.

A PM esteve no local a fim de verificar o chamado e ao chegar, encontrou a vítima caída no interior de um imóvel, com várias perfurações pelo corpo, sem sinais vitais. O local foi isolado para perícia, que encontrou dois aparelhos celulares, 19 cartuchos deflagrados de pistola cal. 9mm e 03 projéteis, posteriormente apreendidos.

Segundo os militares, informações colhidas no local dão conta que um veículo Fiat Siena teria sido utilizado durante o crime e que o mesmo havia sido incendiado na Estrada de Vargem Grande. Um agente da Polícia Civil esteve no local para perícia. O caso foi registrado na 89ª DP (Resende).

O corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Resende.