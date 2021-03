Jovem é assassinado em Três Rios

Matéria publicada em 22 de março de 2021, 11:41 horas

Outro, de 25 anos, baleado, foi encaminhado ao Hospital das Clínicas e permanece internado

Três Rios – Um jovem, de 22 anos, morreu na tarde desse domingo (21), em Três Rios, vítima de disparos de arma de fogo. Outro, de 25 anos, também foi baleado e, ferido, foi encaminhado ao Hospital das Clínicas, onde permanece internado. O caso foi registrado na 108º DP.

Policiais militares do 38º Batalhão estiveram na Rua Walcreuse Meireles, no bairro Purys, após tomarem conhecimento sobre tentativa de homicídio e, no endereço, encontraram as vítimas caídas no chão. Segundo a PM, o jovem, de 22 anos, morreu no local. O óbito foi constatado pelo Corpo de Bombeiros. Após perícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Três Rios.

A PM informou que, segundo populares, um homem, não identificado, atirou contra as vítimas em cima de uma motocicleta – não especificada – às 13h30. O suspeito fugiu em seguida. As testemunhas não souberam dar detalhes sobre o ocorrido aos PMs.

Não há informações sobre a motivação do crime. Ninguém foi preso.