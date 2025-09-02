Jovem é baleado após agredir familiares em Três Rios

Três Rios – Um caso de violência doméstica terminou em disparo de arma de fogo na noite desta segunda-feira (1), em Três Rios. O agressor, um jovem de 19 anos, usuário de entorpecentes, atacava a avó e a mãe adotiva quando foi contido por agentes que atenderam à ocorrência.

De acordo com relatos, as vítimas já vinham sofrendo ameaças e agressões constantes. Durante a ação, o rapaz, armado com uma faca, tentou atacar um dos agentes, que ordenou a rendição. Diante da recusa e do risco, o profissional efetuou um único disparo, atingindo o jovem no abdômen.

O agressor foi levado ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, onde passou por cirurgia e permanece internado em estado grave, sob custódia. A avó e a mãe adotiva também receberam atendimento médico.

O caso foi registrado na 108ª DP, onde o jovem foi autuado por lesão corporal, ameaça e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.