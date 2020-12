Jovem é baleado dentro de carro em Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 14:50 horas

Barra Mansa – Um jovem, de 20 anos, que estava como passageiro em um Kadett, foi baleado domingo, dia 20, no bairro Santa Rita de Cássia, em Barra Mansa. Os tiros foram disparados por ocupantes de um Golf, cor prata.

O motorista do Kadett disse que os criminosos primeiro atiraram para o alto e, em seguida, passaram a disparar na direção de seu carro. Um dos tiros entrou pelo vidro traseiro do veículo, vindo a atingir o rapaz que estava sentado no banco do carona.

A vítima foi atingida na mão e levada para a Santa Casa de Barra Mansa. A tentativa de homicídio foi registrada na 90ª DP.