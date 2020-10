Jovem é baleado no pé na Vila Coringa

Matéria publicada em 9 de outubro de 2020, 16:23 horas

Barra Mansa – Um jovem, de 23 anos, foi baleado no pé nesta sexta-feira, dia 9, por ocupantes que estavam em um Fiat Uno, azul, em Barra Mansa. A tentativa de homicídio foi na Rua São José, na Vila Coringa.

Policiais militares levaram a vítima para a Santa Casa de Barra Mansa, onde ela contou que cerca de 12 pessoas que estavam na rua, no momento dos disparos, saíram correndo, sendo que ouviu sete tiros, e que um deles atingiu seu pé.

Testemunhas disseram ainda, que os atiradores gritavam “vai morrer”. Os PMs orientaram o jovem a quando sair do hospital, fazer o registro na 90ª DP (Barra Mansa).

De acordo com os agentes, o rapaz afirmou que não viu quem atirou nele e que não tem envolvimento com nada de ilícito e desavença com ninguém. Por isso, não soube dizer porquê atiraram nele.