Jovem é detida por transportar pássaros silvestres

Matéria publicada em 6 de Maio de 2020, 20:25 horas

Vassouras – Uma jovem, de 21 anos, foi flagrada nesta quarta-feira (6) transportando em um Astra, gaiolas contendo pássaros silvestres. Policiais Rodoviários Federais disseram que os animais estavam maltratados e sem anilhas. As três aves eram da espécie “trinca ferro”.

A abordagem policial foi na BR- 393 (Rodovia Lucio Meira), km 236, Vassouras. A jovem transportava as aves de Barra do Piraí para o Centro de Vassouras.

Crime ambiental se trata de um delito de pequeno potencial ofensivo, portanto, a suspeita assinou um termo circunstanciado se comprometendo em comparecer ao Juizado Especial Criminal de Vassouras quando for solicitada.

O Astra da jovem ficou apreendido no pátio do posto da PRF, pois a motorista não portava habilitação para dirigir.

Já os pássaros foram levados para a Secretaria do Meio Ambiente de Paraíba do Sul. Após serem cuidadas, as aves provavelmente serão soltas na reserva ambiental licenciada pelo Ibama, que também fica em Paraíba do Sul.