Jovem é detido pela PM com simulacro de pistola em Volta Redonda

Matéria publicada em 22 de abril de 2020, 07:48 horas

Volta Redonda – Um jovem, de 20 anos, foi apreendido por policiais do 28º BPM na noite desta terça-feira, dia 21 na Avenida Francisco Torres, no bairro Pinto da Serra, após ser flagrado com um simulacro de pistola na cintura.

A PM fazia patrulhamento pela localidade, quando abordou o rapaz. Durante revista, o simulacro foi encontrado. Após o flagrante, o jovem foi encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda), foi ouvido e liberado. O simulacro permaneceu apreendido.