Jovem é detido por suspeita de tráfico em Resende

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 08:12 horas

Resende – Um jovem, de 19 anos, foi detido por policiais militares do 37º BPM na quinta-feira (28), na Rua Projetada, no bairro Jardim Alegria, em Resende. Ele foi detido por suspeita de tráfico de drogas, com cinco pequenos pacotes de maconha.

A PM fazia patrulhamento pela localidade, quando viu o jovem saindo de uma área de mata em atitude suspeita. Após abordagem, segundo a PM, houve revista e os entorpecentes foram encontrados. Após o flagrante, o suspeito foi encaminhado até a 89ª DP, onde foi autuado, ouvido e liberado.