Jovem é executado com tiro na cabeça no Siderlândia

Barra Mansa – Um rapaz foi executado a tiros na tarde desta quarta-feira (13) no bairro Siderlândia. De acordo com informações levantadas pelo DIÁRIO DO VALE, o jovem teria sido baleado na cabeça e foi encontrado em uma escada na Rua Suinã. Agentes do 28° Batalhão de Polícia foram acionados e constataram o óbito. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), que passa a investigar o crime.