Jovem é flagrado com rádio que transmitia conversa entre traficantes sobre chegada de PM em bairro

Matéria publicada em 16 de março de 2021, 15:02 horas

Volta Redonda – Policiais militares prenderam nesta terça-feira, dia 16, um jovem de 24 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, em Volta Redonda. Ele estava com dois rádios na Rua Primeiro de Maio, no bairro Nova Primavera.

Durante o flagrante, os agentes ouviram pelos rádios, traficantes cobrando do suspeito detido, que exercia a função de “olheiro”, o porquê não os avisou sobre a chegada da viatura da PM no bairro.

O jovem foi levado para a Delegacia de Volta Redonda, onde foi indiciado por associação ao tráfico de drogas, permanecendo preso. Os rádios utilizados entre traficantes para se comunicarem, ficaram apreendidos.