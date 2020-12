Jovem é flagrado com réplicas de fuzil e pistola em Três Rios

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 19:25 horas

Três Rios – Policiais do 38º Batalhão da PM prenderam na tarde desta quarta-feira, dia 2, um jovem de 22 anos, que estava com uma réplica de fuzil, e outro de pistola, além de 54 pinos de cocaína e R$ 380. A ação policial foi na Avenida do Contorno, no bairro Triângulo, em Três Rios.

O suspeito foi levado para a 108ª DP (Três Rios).

Outra ação

Em uma outra investida da PM, também nesta quarta-feira, foi preso um jovem de 23 anos, com um revólver, 71 pinos de cocaína, dois celulares e R$ 97.

O jovem foi detido na Rua Santo Antônio, no bairro Vila Isabel, também em Três Rios, após uma perseguição policial. Na fuga, ele chegou a jogar a moto que pilotava, em uma linha férrea, mas foi capturado. Apenas o outro jovem que estava na garupa do veículo, conseguiu escapar.