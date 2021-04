Jovem é flagrado com revólver em Resende

Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 12:25 horas

Após pagar fiança na 89ª DP, suspeito de participação em roubo, de 21 anos, foi ouvido e liberado

Resende – Um jovem, de 21 anos, foi detido por PMs do 37º Batalhão na tarde dessa terça-feira (13), em Resende, após ser flagrado com um revólver calibre 22, na Rua Ouro Preto, na Fazenda da Barra III, em Resende. Uma quantia em dinheiro, não informada, também foi apreendida. O caso foi registrado na 89ª DP.

A PM esteve no endereço após denúncia de roubo a um posto durante a madrugada e, ao chegar no local, encontrou um VW Gol verde, supostamente utilizado no crime. Os agentes informaram que fizeram contato com o proprietário do veículo, onde o mesmo confessou participação no suposto crime. A PM informou que durante a confissão, o jovem entregou o revólver utilizado durante a ação.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito afirmou que o celular encontrado com ele durante abordagem seria de um cliente que estava no posto no momento do suposto roubo. O suspeito informou aos agentes, o nome de outros três suspeitos de participação, após a confissão. O homem foi encaminhado para delegacia de Resende e, após ser autuado por posse irregular de arma de fogo, o mesmo pagou fiança, foi liberado e responderá em liberdade.