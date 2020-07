Jovem é flagrado por PMs com arma e munições em Barra Mansa

Matéria publicada em 28 de julho de 2020, 17:21 horas

Barra Mansa – Em uma ação realizada no início da tarde desta terça-feira, dia 28, por policiais militares, um jovem de 23 anos foi preso em Barra Mansa. Ele é suspeito de porte ilegal de arma.

Os agentes abordaram o rapaz quando ele estava na Rua Antônio Luiz Pires, no bairro Boa Vista III. O suspeito tentou se desfazer de um revólver, o jogando no chão.

Os PMs apreenderam a arma que estava com quatro munições intactas e com a numeração raspada.

Os policiais foram ainda até a casa do suspeito, no mesmo local, onde foi apreendido outro revólver, calibre 38, com uma munição licitada.

Levado para a 90ª DP (Barra Mansa), ele ficou preso após ser indicado na Lei do Desarmamento.