quinta-feira, 21 agosto 2025
Jovem é intimado após ser flagrado fazendo manobras perigosas em Volta Redonda

Ele foi identificado por câmeras de monitoramento

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação

Volta Redonda – Um homem de 24 anos foi intimado a comparecer à 93ª Delegacia de Polícia Civil após ser flagrado realizando manobras perigosas com uma motocicleta em vias públicas da cidade. A notificação foi entregue por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), após o suspeito ser identificado pelas câmeras de monitoramento.

O trabalho conjunto entre a Semop e a Polícia Civil também contou com monitoramento de redes sociais e denúncias da população. As imagens mostram o jovem, acompanhado de outro condutor, realizando manobras perigosas em via pública a bordo de uma motocicleta, colocando em risco tanto a própria vida quanto a de terceiros.

“Muitas pessoas têm perdido a vida por imprudência, e esses indivíduos acabam incentivando uma prática delituosa que não podemos permitir. As manobras ocorriam em vias expressas e de grande movimento, triplicando os riscos de acidentes e tragédias irreversíveis. Os vídeos ainda mostram um total descaso social e afronta às forças de segurança”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Coronel Henrique destacou ainda a importância do investimento em tecnologia de monitoramento e da integração entre as forças de segurança para coibir crimes de trânsito. O secretário também reforçou a necessidade da participação da população nas denúncias.

“Mesmo que o crime de trânsito não seja flagrado, as pessoas devem denunciar para que os responsáveis sejam punidos. Informações como local, horário, modelo e cor do veículo ajudam nas investigações. Qualquer denúncia pode ser feita pelos telefones 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) ou pelo WhatsApp (24) 3339-2462. O anonimato é garantido”, concluiu.

