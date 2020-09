Jovem é morta por espancamento em Barra do Piraí

Matéria publicada em 22 de setembro de 2020, 17:18 horas

Barra do Piraí – Andreia Cristina Souza Silva, de 19 anos, foi espancada até a morte, por um homem que está sendo procurado pela polícia. Os agentes apuraram que outra mulher estava na casa, localizada na Rua Aurélio Gonçalves Pinto, no distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí, quando o imóvel foi invadido pelo criminoso.

A equipe do Samu, quando chegou ao local do crime, encontrou a vítima já morta. Policiais descartaram a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte), porque nada foi levado do imóvel.

A testemunha ocular do crime será chamada para prestar depoimento na 88ª DP (Barra do Piraí), segundo a polícia.