Jovem é presa com drogas em Angra dos Reis

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2022, 17:16 horas

Angra dos Reis – Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), coordenados pelo delegado titular Vilson de Almeida, prenderam uma jovem de 22 anos, com drogas, que ainda não tinha sido contabilizada pelos inspetores. O flagrante foi na segunda-feira (24), na casa onde a suspeita estava no Morro do Abel, no Centro de Angra dos Reis.

Um menor, que também estava no imóvel, trocou tiros com os agentes. Ele conseguiu fugir ao pular por uma janela do segundo andar da residência.

Vilson disse que o rapaz, que conseguiu escapar, já foi alvo de mandado de busca e apreensão por associação ao tráfico de drogas. A jovem foi levada para a Delegacia de Angra dos Reis, junto com o material apreendido.

Os moradores de Angra dos Reis podem denunciar qualquer crime, por meio do whatsApp da 166ª DP: (24) 99935-1747