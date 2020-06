Jovem é preso após agredir e ameaçar matar a tia em Resende

Matéria publicada em 12 de junho de 2020, 17:08 horas

Resende – Policiais do 37º Batalhão da PM compareceram na quinta-feira (11) em uma casa na Rua da Pedreira, no bairro Novo Surubi, em Resende, onde estava ocorrendo um tumulto. No local, os PMs prenderam um jovem, de 21 anos, que tinha acabado de agredir e ameaçar de morte a tia, de 45 anos.

Tia e sobrinho foram levados para a 89ª DP (Resende), onde o jovem foi indiciado por agressão, crime elencado na Lei Maria da Penha.

Após prestar depoimento na delegacia, a vítima foi levada ao Hospital de Emergência de Resende, para ser medicada.