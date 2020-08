Jovem é preso após informar por aplicativo de mensagem o local onde escondeu drogas

Matéria publicada em 18 de agosto de 2020, 16:26 horas

Valença – Um jovem, de 20 anos, foi preso na segunda-feira, dia 17, após ser traído, possivelmente por um comparsa, em Valença. Ele informou por meio de áudio em aplicativo de mensagem, que as drogas estavam escondidas no forro do bloco 22, que ficava em cima do seu apartamento, na Rua dos Bombeiros, no bairro Santa Rosa II.

Alguém passou a mensagem aos policiais militares, que abordaram o suspeito e apreenderam 35 sacolés de cocaína, com a inscrição “Rei da Madrugada”, no mesmo local, onde a mensagem do jovem dizia estar escondida.

Ele e os entorpecentes foram levados para a 91ª DP. O delegado titular indiciou o suspeito por associação por tráfico de drogas, e o mesmo permaneceu detido.