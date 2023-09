Resende – Um jovem, de 21 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (6) com uma arma e drogas, em Resende. O caso aconteceu na Rua da Torre, no bairro Novo Surubi.

Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar foram até o bairro verificar denúncia de um homem portando uma arma, que tentou fugir com a aproximação. Os policiais conseguiram realizar a abordagem e o prenderam com uma pistola Kit rajada e drogas.

O material e o jovem foram encaminhados para a 89ª DP para registro da ocorrência.