Jovem é preso com arma em Barra Mansa

Matéria publicada em 1 de novembro de 2020, 10:30 horas

Barra Mansa – Um jovem, de 19 anos, foi preso neste sábado, dia 31, com um revólver, calibre 32, na Rua Antônio Graciano da Rocha, na Vila Maria, em Barra Mansa. A arma estava com a numeração raspada e com uma munição picotada.

Policiais militares que detiveram o suspeito, foram informados que ele já teve passagem pela polícia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, quando era menor de idade. O rapaz foi levado, junto com o material apreendido, para a 90ª DP (Barra Mansa).