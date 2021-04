Jovem é preso com drogas em Resende

Matéria publicada em 6 de abril de 2021, 16:13 horas

Resende – Policiais do 37º Batalhão da PM prenderam um jovem de 22 anos, suspeito de tráfico de drogas, em Resende. Ele foi abordado nesta terça-feira (6), na Rua das Magnólias, no bairro Cidade Alegria, e estava cinco pinos de cocaína.

Os agentes seguiram para um apartamento, no mesmo bairro, onde se depararam com a porta do imóvel aberta, e a namorada do jovem deitada sobre um colchão.

A mulher respondeu aos PMs que não havia drogas no apartamento. No entanto, ao realizarem buscas no local, eles encontraram na gaveta da cômoda do quarto, 158 trouxinhas de maconha, dez pinos de cocaína, 46 pedras de crack e R$ 97.

Os PMs encontraram ainda, uma tornozeleira eletrônica. O suspeito alegou que a tirou da perna, por conta própria.

O jovem e o material apreendido forma levados para a Delegacia de Resende.