Jovem é preso com maconha e cocaína em Penedo

Itatiaia – Um jovem de 21 anos foi preso com 21 pinos de cocaína, 15 tabletes pequenos de maconha e dois celulares, nesta terça-feira (8), por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Ação foi realizada no bairro Jambeiro 2, em Penedo.

Segundo a PM, o jovem foi abordado após os agentes perceberem comportamento suspeito. Parte do material foi encontrado com o jovem e o restante estava escondido em um local próximo que foi apontado pelo suspeito.

Ele foi levado junto dos entorpecentes para a 99ª DP, onde a ocorrência foi registrada.