Jovem é preso com pistola após troca de tiros com a PM

Barra Mansa – Um jovem de 24 anos foi preso com uma pistola após trocar tiros com agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar no bairro Siderlândia, em Barra Mansa. Caso aconteceu na sexta-feira (20). Também foram apreendidos com o suspeito, um carregador, seis munições, dois rádios transmissores e um celular.

Segundo a PM, uma equipe foi até o local após receber informações de um ponto de preparo de drogas. Ao chegarem no endereço, os agentes se depararam com três suspeitos armados que trocaram tiros com os policiais. Após o confronto, os agentes conseguiram prender um dos suspeitos.

O material apreendido e o jovem foram levados para a 90ª DP, onde a ocorrência foi registrada.