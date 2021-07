Matéria publicada em 6 de julho de 2021, 09:32 horas

Três Rios – Um jovem de 23 anos, foi preso por policiais militares do 38º Batalhão na tarde dessa segunda-feira, dia 5, em Três Rios, após ser flagrado com uma pistola .40, dois carregadores e 14 munições intactas, em casa, após denúncia anônima. O imóvel fica localizado na Rua João Pereira, no Morro do Caetano. A ocorrência foi registrada na 108º DP.

A PM informou que após tomar conhecimento do caso, fez contato com o pai do suspeito, que autorizou a entrada dos agentes no imóvel. Após buscas, todo material foi encontrado no quarto do jovem, posteriormente autuado no artigo 16 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). Segundo a PM, o suspeito alegou não ser proprietário do material e informou que ‘fazia a guarda’ dos itens, mas não citou o suposto dono.

O suspeito, encaminhado para delegacia da cidade, permanece à disposição da Justiça.