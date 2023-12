Barra Mansa – Um jovem de 20 anos foi preso com uma pistola calibre .380 e com um carregador com 19 munições na madrugada deste domingo (3), no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa.

O suspeito foi abordado por policiais militares que estavam de patrulha no local. O jovem e o material apreendido foram encaminhados para a 90ª DP, onde a ocorrência foi registrada.