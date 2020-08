Jovem é preso com pistola e munições em Resende

Matéria publicada em 1 de agosto de 2020, 12:39 horas

Polícia Militar apreendeu uma pistola, 10 munições cal. 9mm e dois carregadores do mesmo calibre na tarde de sexta-feira, 31, após denúncia

Resende – Um jovem, de 20 anos, foi preso por policiais do 37º BPM na tarde de sexta-feira 31, em Resende, por suspeita de posse ilegal de arma de fogo. Além da prisão, uma pistola cujo o modelo não foi informado, 10 munições cal. 9mm e dois carregadores do mesmo calibre, foram apreendidos. O flagrante aconteceu na Rua 37 , na Fazenda da Barra 3.

De acordo com a PM, os agentes receberam informações dando conta que o suspeito estaria guardando armas de uma facção criminosa que atua na localidade. Após buscas, o jovem foi encontrado e informado sobre a denúncia. Durante revista, nada de ilícito foi encontrado.

A PM afirma que após a abordagem, o suspeito autorizou a entrada dos agentes em sua residência e após buscas, todo o material foi encontrado. O pai do rapaz foi notificado e também autorizou a entrada da PM antes do flagrante, segundo a ocorrência.

O jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 89° DP (Resende), onde foi autuado no art. 12 da lei 10826/03 do Estatuto do Desarmamento, por possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, permanecendo preso.