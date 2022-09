Jovem é preso com roupas íntimas femininas furtadas em loja de shopping de Resende

Matéria publicada em 22 de setembro de 2022, 12:48 horas

Resende – Um jovem, de 24 anos, foi preso após embarcar num ônibus na rodoviária velha, no Centro de Resende, com 45 roupas íntimas do vestuário feminino furtadas. Ele tinha acabado de praticar o crime numa loja localizada no Resende Shopping.

O suspeito foi seguido pelos próprios funcionários do estabelecimento, que o detiveram dentro do ônibus. Eles aguardaram a chegada de policiais do 37º Batalhão da PM à rodoviária, que levaram o jovem para a Delegacia de Resende.

O rapaz foi indiciado por furto e permaneceu preso. O material foi devolvido para o gerente da loja.