Jovem é preso e alega vender as drogas para o cunhado

Matéria publicada em 11 de julho de 2021, 10:19 horas

Resende e Barra do Piraí – Um jovem, de 18 anos, foi preso por policiais do 37º Batalhão da PM, suspeito de tráfico de drogas em Itatiaia. Ele abordado pelos agentes neste sábado, dia 10, na Estrada Vale do Ermitão, no bairro de Penedo.

Com o suspeito foram apreendido 93 pinos de cocaína, 11 pedras de crack, R$ 180 e um celular. O rapaz confessou que vendia entorpecente para o cunhado conhecido como “Paulista”.

Levado para a Delegacia de Itatiaia, ele foi indiciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

PM apreende em Barra do Piraí

Em Barra do Piraí, policiais do 10º Batalhão da PM foram apurar no sábado, dia 10, de que traficantes teriam invadido uma casa, cujo proprietário era falecido, em Barra do Piraí. No imóvel, localizado na Rua Silvino Motta, no bairro Chalet, foram encontrados três homens e apreendidos 13 pinos de cocaína, quatro tubos contendo a mesma droga e um celular.

O trio e o material encontrado foram levados para a Delegacia de Barra do Piraí. Os suspeitos prestaram depoimentos e foram liberados. Porém, foi instaurado um inquérito para apurar uma suposta participação dos suspeitos no tráfico de drogas.