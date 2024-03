Jovem é preso em Angra dos Reis suspeito de tráfico de drogas

O jovem de 18 anos, atuava atrás de um posto de saúde no bairro. Com ele foram apreendidos 175 pinos de cocaína, 54 pedras de crack, dois rádios de comunicação e uma balança de precisão.

Angra dos Reis – Durante um patrulhamento de rotina, agentes do GAT do 5º CPA, prenderam um suspeito de tráfico de drogas, em Sapinhatuba, neste sábado (30).