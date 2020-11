Jovem é preso com drogas dentro de casa em Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 11:20 horas

Polícia Militar afirma que suspeito, de 19 anos, foi visto descartando entorpecentes durante patrulhamento; após buscas, rapaz foi abordado em casa e mais entorpecentes foram encontrados

Barra Mansa – Um jovem, de 19 anos, foi preso pela PM, nessa quinta-feira (12), em Barra Mansa, por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com policiais militares do 28º BPM, o rapaz foi visto jogando sacolés de maconha no chão, após notar a presença da viatura, durante patrulhamento, na Rua Alexandre Polastri, no bairro Água Cumprida; correndo em seguida.

Após buscas, o suspeito foi encontrado em casa. A PM afirma que o pai do jovem autorizou a entrada dos agentes no imóvel, e ao indagarem sobre os entorpecentes, o suspeito entregou o restante do material que estava debaixo do colchão. Ao todo, 34 sacolés de maconha; 03 sacolés de cocaína e R$20,00 em espécie, foram apreendidos.

Após o flagrante, o rapaz foi encaminhado à 90ª DP (Barra Mansa), após ser enquadrado no Artigo 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), permanecendo preso.