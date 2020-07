Jovem é preso por porte ilegal de arma em Três Rios

Matéria publicada em 14 de julho de 2020, 12:10 horas

Três Rios – Um jovem, de 20 anos, foi preso por policiais do 38º Batalhão na madrugada desta terça-feira (14) em Três Rios, por porte ilegal de arma de fogo. Segundo a PM, o rapaz foi abordado na Travessa Nilo Abraão, no bairro Cantagalo, após denúncias sobre tráfico de drogas na localidade e tentou fugir do flagrante portanto um revólver calibre 38, municiado, com a numeração raspada.

De acordo com a PM, outros dois suspeitos fugiram do local ao notarem a presença dos agentes. Após o flagrante, o rapaz recebeu voz de prisão e foi conduzido até a 108ª DP (Três Rios), permanecendo preso à disposição da Justiça.