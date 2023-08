Jovem é preso por suspeita de tráfico de drogas em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Um jovem de 20 anos foi preso, nesta terça-feira (15), por suspeita de tráfico de drogas na Travessa Georgina Francisca de Paula, em Barra do Piraí. No local foram apreendidos 55 pinos de cocaína, 18 Invólucros de maconha, 98 pedras de crack e um celular.

Segundo os policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar, uma equipe foi até o local após denúncias de tráfico de drogas. Quando se aproximaram, os agentes perceberam três suspeitos próximos a uma bancada com os entorpecentes. Dois deles conseguiram fugir quando os agentes iniciaram a abordagem.

O material apreendido no local e o jovem foram levados para a 88ª DP, onde a ocorrência foi registrada.