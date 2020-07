Jovem é preso suspeito de tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 11:57 horas

Volta Redonda – Um jovem, de 20 anos, foi preso na quinta-feira, 23, em Volta Redonda, por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com policiais militares do 28º Batalhão, 22 pinos de cocaína, totalizando 16 gramas, foram apreendidos. O flagrante aconteceu dentro de um condomínio localizado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz.

A PM esteve no endereço após denúncia de tráfico, indicando que homens armados estariam vendendo entorpecentes no local. A PM afirma que vários suspeitos fugiram ao notarem a presença dos agentes. O suspeito preso foi alcançado após ser visto fugindo em direção a um dos blocos do residencial. Após revista, os entorpecentes foram encontrados.

De acordo com a PM, o jovem assumiu sua participação no tráfico. Ele foi encaminhado até a 93ª DP (Volta Redonda), autuado no artigo 33 da lei 11.343/06 (Lei de Drogas), permanecendo preso.