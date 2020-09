Jovem esfaqueia irmão gêmeo em Barra Mansa

Matéria publicada em 14 de setembro de 2020, 15:45 horas

Barra Mansa – Um jovem, de 19 anos, esfaqueou no último fim de semana, o irmão gêmeo dele, que foi ferido no braço esquerdo. A agressão foi durante uma discussão na casa da família, na Rua B, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

Policiais militares foram solicitados ao local para coibir a briga entre os irmãos. O motivo da discussão não foi revelado pela PM.

A vítima foi levada para a Santa Casa de Barra Mansa. O crime foi registrado na 90 DP (Barra Mansa).