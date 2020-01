Jovem morre após ser esfaqueada em Resende

Resende – Uma mulher, de 21 anos, foi morta a facadas durante uma briga com outra mulher, durante a noite de domingo, dia 26, na Rua Projetada, no bairro Fazenda da Barra III, em Resende.

Segundo a PM, testemunhas entraram em contato com policiais militares para relatar o caso. Ao chegarem no local, os policiais encontraram a suspeita de ter cometido o crime com marcas de corte pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local, mas encontraram a vítima sem vida.

Após perícia, o corpo da jovem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Resende. A ocorrência foi registrada na 89ª DP (Resende), mesmo local para onde a suspeita foi encaminhada, após receber atendimento médico em um hospital. Ela responderá por homicídio.