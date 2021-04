Jovem morto no bairro Minerlândia será sepultado em Pinheiral

Matéria publicada em 6 de abril de 2021, 15:24 horas

Volta Redonda – O corpo de Mateus Silva, de 21 anos, será sepultado às 16h30, desta terça-feira (6), no cemitério municipal de Pinheiral. Ele foi assassinado na noite de segunda-feira (5), na Rua Caxambu, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda.

Quando os Bombeiros chegaram ao local do crime, a vítima já estava morta. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, instaurou um procedimento para apurar a morte do jovem. O policial determinou que fossem ouvidas testemunhas, e solicitou às pessoas que colaborem com o trabalho policial, denunciando por meio do número 197.

Edézio também aguarda os resultados dos exames de perícia e necropsia, que serão anexados ao procedimento instaurado. O criminoso e o motivo do crime ainda são desconhecidos pelas políciais Civil e Militar.