Jovem recupera carro furtado do pai após perseguir suposto ladrão na Rodovia do Contorno

Matéria publicada em 28 de julho de 2021, 16:48 horas

Volta Redonda – Um jovem, de 23 anos, conseguiu na terça-feira, dia 27, recuperar o carro do pai que tinha sido furtado horas antes, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Avisado pela família sobre o furto, o rapaz, que conduzia um outro carro na Rodovia do Contorno, coincidentemente, passou pelo suposto ladrão, que dirigia o veículo do seu pai.

Ele, então, passou a perseguir o suspeito. O jovem interceptou o carro furtado, na mesma rodovia, próximo ao bairro Nova Primavera.

O ladrão chegou a fugir a pé, mas foi alcançado pelo rapaz, que o deteve até a chegada dos policiais militares.